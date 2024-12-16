В 2026 году россиян ждут короткие новогодние каникулы

Количество нерабочих дней будет меньше, чем на каникулах 2024/2025.

В 2026 году россияне будут отдыхать на новогодних праздниках в течение девяти дней.

Как указано в пояснительной записке к постановлению о переносе выходных в 2025 году, выходными днями установят период с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Глава Минтруд РФ Антон Котяков отметил, что вопрос об установлении 31 декабря официальным выходным на данный момент не актуален. Он подчеркнул, что существующий механизм позволяет сделать последний день в году нерабочим — за счет переноса.