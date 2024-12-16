Россиянам напомнили о крупных штрафах за украшение подъездов к Новому году

В отдельных случаях жильцам грозит даже уголовное дело.

Юристы предупреждают, что украшение подъезда к Новому году без согласия управляющей компании и других жильцов может повлечь штраф до 15 тысяч рублей. В случае пожара и гибели людей возможно и уголовное преследование, пишет РИА Недвижимость, ссылаясь на юристов.

Эксперты отметили, что общее имущество многоквартирного дома принадлежит всем собственникам. Без их согласия «любые подобные действия считаются самовольными».

Также юристы подчеркнули, что соседи могут подать жалобы в управляющую компанию, жилищный надзор, прокуратуру или Роспотребнадзор. Также проверку дома из-за украшений может организовать МЧС.