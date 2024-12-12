Госдума увеличила один из штрафов за нарушение ПДД сразу в 10 раз

Речь идет об игнорировании знака, запрещающего проезд грузовиков.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который увеличивает в 10 раз штраф за проезд грузовых авто под запрещающий дорожный знак.

Новое положение является частью законопроекта, который также включает ответственность за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО и увеличение штрафов за другие нарушения ПДД.

В настоящее время штраф за проезд грузовика под запрещающий знак составляет 500 рублей, однако с 1 января 2025 года он вырастет до 5 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф и вовсе будет составлять 7,5 тысячи рублей. Кроме того, за повторное нарушение будет предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей.