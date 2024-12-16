В Ленобласти во вторник местами подморозит до -21 градуса

Сильные заморозки ожидаются в регионе в ночь на вторник.

Во вторник в Ленинградской области ожидается облачная погода. На протяжении суток прогнозируется снег. Ветер установится северо-западного и северного направлений со скоростью 6-11 м/с, ночью местами возможно усиление до 15 м/с.

Температура воздуха: на западе ночью -5…-10 гр., местами до -2 гр., днем -3…-8 гр., местами до 0 гр., на востоке ночью -10…-15 гр., местами -18…-21 гр., днем -7…-12 гр., местами до -15 гр. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться, — передает МЧС.