В Ленобласти во вторник местами подморозит до -21 градуса

Поделиться
096275ec96eaa58362301cde34c3d4a0
Фото: МЧС России по Ленинградской области

Сильные заморозки ожидаются в регионе в ночь на вторник.

Во вторник в Ленинградской области ожидается облачная погода. На протяжении суток прогнозируется снег. Ветер установится северо-западного и северного направлений со скоростью 6-11 м/с, ночью местами возможно усиление до 15 м/с.

Температура воздуха: на западе ночью -5…-10 гр., местами до -2 гр., днем -3…-8 гр., местами до 0 гр., на востоке ночью -10…-15 гр., местами -18…-21 гр., днем -7…-12 гр., местами до -15 гр. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться, — передает МЧС.
Вам будет интересно
В Ленобласти во вторник местами подморозит до -21 градуса погода, Ленобласть
Синоптик назвал самые заснеженные районы Ленобласти
Местами количество выпавших осадков превысило 30 мм. Синоптик Александр Колесов назвал самые заснеженные районы Ленинградской области после прошедших снегопадов. По данным метеоролога,...
16.12.2024 39
Автор