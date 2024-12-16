Производите гидранты в Ломоносовском районе стало выгоднее благодаря нацпроекту

АО «ЭНЕРГИЯ» смогло увеличить выработку на 96,4% за время участия в нацпроекте «Производительность труда», а также получило патент на техническое решение используемое в данном гидранте.

«Уже более 100 областных компаний смогли значительно увеличить производственные показатели и снизить затраты после участия в нацпроекте. Средний рост выработки превышает 73%. Уже с первых месяцев внедрения бережливых инструментов предприятия видят рост экономических показателей без задействования дополнительных кадровых и ресурсных возможностей», – отметил заместитель председателя правительства области Дмитрий Ялов.

Фото: lenobl.ru

АО «ЭНЕРГИЯ» подвело итоги 6-месячного участия в программе. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства предприятие получило экономический эффект 46 млн рублей, себестоимость продукции удалось снизить на 37% по сравнению с себестоимостью продукции на этапе входа в проект. Время протекания процесса выпуска гидранта удалось снизить на 43,5%. Незавершенное производство снизилось на 34%.

Вам будет интересно Лужский молочный комбинат начал выпуск бережливого молока Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» предприятию удалось увеличить выработку линии фасовки молока на 36% Входящий в ТОП-5 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий... 02.12.2024 278

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 105 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.