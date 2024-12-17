Минтруд: регионы вправе самостоятельно объявить 28 декабря нерабочим днем

Регионы РФ вправе самостоятельно объявить нерабочим днем субботу, 28 декабря. Это следует из ответа Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова.

Ранее Наумов предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками и сделать 28 декабря выходным днем.

«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — приводит ответ РИА Новости.

В нем также сказано, что работодатели, не представляющие бюджетные организации, вправе предоставлять допоплачиваемый отдых 28 декабря работникам с учетом финансовых возможностей.