Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк

В России с 1 января 2025 года вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, водка подорожает с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а коньяк — с 556 до 651 рублей. Вырастут цены и на бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) — до 472 рублей за 0,5 литра.