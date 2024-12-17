В Ленобласти выявили более 60 нарушений по уборке дорог за ноябрь и декабрь, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Внесено 23 представления, возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ, а также вынесено 81 предостережение.

По поручению прокурора Ленобласти Сергея Жуковского такие проверки проводятся на постоянной основе. Для очистки дорог и обочин привлечено более 750 единиц техники, ежедневно очищается более 11 тыс. км дорог.

Вам будет интересно Прокуратура Ленобласти запустила чат-бот по вопросам отопления и уборки снега Прокуратура Ленобласти запустила чат-бот «Дежурный прокурор» к началу отопительного сезона. С его помощью жители смогут узнать о своих правах и обязанностях... 16.10.2024 333

В ведомстве напомнили, что в прокуратуре Ленобласти действует чат-бот для сообщений о нарушениях в сфере безопасности дорожного движения и ЖКХ.