В Ленобласти и Петербурге остановили более 5 тысяч пешеходов-нарушителей

В конце ноября Госавтоинспекция провела в Петербурге и Ленобласти профилактическую акцию «Пешеход и пешеходный переход».
Итог, инспекторы пресекли в Петербурге свыше 3,5 тыс. нарушений правил дорожного движения пешеходами и более 2 тыс. нарушений со стороны водителей, не уступавших дорогу людям. В Ленобласти зафиксировано меньшее количество нарушений: около 450 — среди водителей и около 1,5 тыс. среди пешеходов. На всех нарушителей составлены административные материалы.
Вам будет интересно
В России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующие поправки к Кодексу...
18.11.2024 369