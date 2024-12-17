В Ленобласти и Петербурге остановили более 5 тысяч пешеходов-нарушителей

В конце ноября Госавтоинспекция провела в Петербурге и Ленобласти профилактическую акцию «Пешеход и пешеходный переход».

Итог, инспекторы пресекли в Петербурге свыше 3,5 тыс. нарушений правил дорожного движения пешеходами и более 2 тыс. нарушений со стороны водителей, не уступавших дорогу людям. В Ленобласти зафиксировано меньшее количество нарушений: около 450 — среди водителей и около 1,5 тыс. среди пешеходов. На всех нарушителей составлены административные материалы.