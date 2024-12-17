В Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

В России следует запретить гражданам дарить друг другу алкоголь, вместо него нужно вручать подарки, которые несут пользу. С таким предложением выступил депутат Госдумы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Проект внесут на рассмотрение в Госдуму 17 декабря. Он предлагает дополнить КоАП новой статьей, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка. Для физических лиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей, передает издание Life.ru.

В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.