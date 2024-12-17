Стал известен размер призовых пловцов-россиян за медали на чемпионате мира

Российские пловцы, завоевавшие медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, получат крупные денежные призы. Размер выплат стал известен благодаря документам Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает «Матч ТВ».

За золотую медаль спортсмены и эстафетные команды получат по $10 тысяч, за серебро $8 тысяч, за бронзу $7 тысяч. Отдельный бонус в размере $25 тысяч предназначен российской команде, установившей мировой рекорд в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Наибольшие призовые среди сборной получат Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода. Лифинцев, ставший пятикратным чемпионом мира (два личных и три командных золота), и Пригода, у которого три командных золота и три личных серебра, заработают более $20 тысяч каждый.

Сборная России заняла второе место в медальном зачете мирового первенства. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряных.