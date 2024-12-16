Сборная России по плаванию заняла второе место на чемпионате мира в Будапеште

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Спорт
Фото: Baltphoto.ru

Российские пловцы, выступавшие на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в нейтральном статусе, завоевали второе место в медальном зачете. Турнир проходил в Будапеште под эгидой World Aquatics.

Российская команда завоевала 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряных. Самым титулованным спортсменом оказался 18-летний Мирон Лифинцев, который стал пятикратным чемпионом мира.

В медальном зачете победу одержала сборная США с 39 медалями (18 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых). Третье место заняла сборная Канады, в активе которой 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград.

World Aquatics смягчила критерии допуска для российских спортсменов, разрешив участие в командных эстафетах и сняв ограничения на количество участников в индивидуальных дисциплинах. Это позволило российским пловцам выступить полным составом и показать высокие результаты.

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15.12.2024 49
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