Сборная России по плаванию заняла второе место на чемпионате мира в Будапеште

Российские пловцы, выступавшие на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в нейтральном статусе, завоевали второе место в медальном зачете. Турнир проходил в Будапеште под эгидой World Aquatics.

Российская команда завоевала 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряных. Самым титулованным спортсменом оказался 18-летний Мирон Лифинцев, который стал пятикратным чемпионом мира.

В медальном зачете победу одержала сборная США с 39 медалями (18 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых). Третье место заняла сборная Канады, в активе которой 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград.

World Aquatics смягчила критерии допуска для российских спортсменов, разрешив участие в командных эстафетах и сняв ограничения на количество участников в индивидуальных дисциплинах. Это позволило российским пловцам выступить полным составом и показать высокие результаты.