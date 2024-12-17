Матвиенко назвала «мусорную реформу» деградацией и регрессом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике начавшуюся шесть лет назад «мусорную реформу», отметив, что она оказалась больше похожа на деградацию и регресс.

«Что касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, — здесь большие надежды возлагались на так называемую мусорную реформу. <..> Однако на деле все забуксовало», — сказала Матвиенко.

По ее словам, предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов, а получилось так, что региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны.

«В итоге то, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс», — подчеркнула Матвиенко.

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