Двое парней устроили дуэль на фейерверках во дворе дома в Петербурге

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Двое парней устроили состязание на фейерверках в одном из дворов на Заречной улице в Петербурге.

Внимание на случившемся обратили в региональном МЧС. Специалисты отметили, что от непоправимых последствий молодых людей спасло только чудо.

Видео: t.me/mchspetersburg

В связи со случившимся, специалисты напоминают, что пиротехникой нужно пользоваться только по назначению и строго следуя всем правилами безопасности. А именно: перед использованием необходимо изучить инструкцию, нельзя направлять залпы в сторону людей и зданий, не запускать салют с балкона или в помещениях, а также не допускать попадания пиротехники в руки детей.

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31.12.2023 333
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