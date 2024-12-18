На таинственной «радиостанции Судного дня» прозвучали песня Shaman и гимн СССР

Также в эфире звучали классические композиции.

Накануне вечером, 17 декабря, на «радиостанции Судного дня» УВБ-76, именуемой также как «жужжалка», в эфире неожиданно прозвучали музыкальные композиции. Вместо привычного монотонного шума в трансляцию попали песня Shaman «Я русский», отрывки из балета «Лебединое озеро» и гимн СССР.

Так, первым в эфире в 22:32 по мск зазвучал хит Shaman. Затем, в 22:56, стала играть классическая музыка, в том числе фрагмент произведения Петра Чайковского, а завершил музыкальную программу в 23:08 гимн Советского Союза.