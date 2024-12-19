Путин отметил уникальность материнского капитала как меры поддержки

Подобного нет нигде в мире, заявил президент.
Президент РФ Владимир Путин назвал выплачиваемый российским семьям с детьми материнский капитал «уникальной разработкой». Глава государства подчеркнул, что подобной меры поддержки нет нигде в мире.
Также президент сделал ряд других заявлений о демографии в стране:
— Рождаемость — это один из ключевых вопросов для России.
— Количество женщин детородного возраста сократилось на 30%.
— Важно, чтобы в России рождалось больше девочек.
— В стране постоянно пополняется материнский капитал, семейная ипотека была продлена.
— Вопрос рождаемости должен быть приоритетом глав регионов.
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19.12.2024 61