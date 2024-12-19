Путин отметил уникальность материнского капитала как меры поддержки

Подобного нет нигде в мире, заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин назвал выплачиваемый российским семьям с детьми материнский капитал «уникальной разработкой». Глава государства подчеркнул, что подобной меры поддержки нет нигде в мире.

Также президент сделал ряд других заявлений о демографии в стране:

— Рождаемость — это один из ключевых вопросов для России.

— Количество женщин детородного возраста сократилось на 30%.

— Важно, чтобы в России рождалось больше девочек.

— В стране постоянно пополняется материнский капитал, семейная ипотека была продлена.

— Вопрос рождаемости должен быть приоритетом глав регионов.