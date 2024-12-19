Путин о мигрантах: вопрос очень острый для России

Президент РФ допустил, что решение миграционных вопросов потребует создания отдельного ведомства.
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» признал, что вопрос миграции является для России острым и требует принятия комплекса мер.
Главные тезисы президента:
— Для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда.
— Важно укреплять работу по мигрантам органами МВД.
— Следует готовить мигрантов вместе с нашими партнёрами, знакомить мигрантов с культурой, с законами РФ, а также ужесточать требования.
— В рамках МВД важно создать отдельное подразделение, а затем и отдельное ведомство, если потребуется.