Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку

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Президент России Владимир Путин назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку.

Глава государства заявил, что никаких лимитов по семейной и сельской ипотеке быть не должно. Путин обещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек.

Он также обещал сохранить сельскую, семейную и IT ипотеку. Дальневосточная, Арктическая ипотека и ипотека в новых регионах под 2% тоже остаются.

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19.12.2024 40
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