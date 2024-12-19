Снег, дождь и сложная дорожная обстановка ожидаются в Ленобласти 20 декабря

Поделиться

В пятницу, 20 декабря, в Ленобласти будет преимущественно облачно.

На западе пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в конце дня с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С.

На востоке региона ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью местами налипание мокрого снега, ледяной дождь, гололед. Температура воздуха ночью -3…-8°С, местами до -11°С, днем 0…+5°С. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем на побережье Финского залива местами порывы до сильного.

На дорогах сложная обстановка.

Вам будет интересно
Снег, дождь и сложная дорожная обстановка ожидаются в Ленобласти 20 декабря снег, погода, Облачно, Ленобласть, зима, дождь
Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в ряде регионов России, в том числе в Ленобласти
В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, а также на Урале прогнозируется аномально холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра...
18.12.2024 168
Автор