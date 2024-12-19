Снег, дождь и сложная дорожная обстановка ожидаются в Ленобласти 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, в Ленобласти будет преимущественно облачно.
На западе пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в конце дня с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С.
На востоке региона ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью местами налипание мокрого снега, ледяной дождь, гололед. Температура воздуха ночью -3…-8°С, местами до -11°С, днем 0…+5°С. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем на побережье Финского залива местами порывы до сильного.
На дорогах сложная обстановка.
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18.12.2024 168