Снег, дождь и сложная дорожная обстановка ожидаются в Ленобласти 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, в Ленобласти будет преимущественно облачно.

На западе пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в конце дня с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С.

На востоке региона ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью местами налипание мокрого снега, ледяной дождь, гололед. Температура воздуха ночью -3…-8°С, местами до -11°С, днем 0…+5°С. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем на побережье Финского залива местами порывы до сильного.

На дорогах сложная обстановка.