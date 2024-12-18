Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в ряде регионов России, в том числе в Ленобласти

В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, а также на Урале прогнозируется аномально холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сильные холода придут в российские регионы 18-20 декабря. В эти дни температура воздуха будет на 6-17 градусов ниже нормы. В частности, в Ленинградской области температура воздуха будет на 8-14 градусов ниже нормы, ожидаются морозы до -22. В Мурманской области на 14-15 градусов ниже нормы и мороз до 28, в республике Коми на 8-17 градусов температура ниже нормы и морозы до 28-33 градусов.

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По словам Вильфанда, в ЦФО морозы придут 18-19 декабря. Так, в Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях температура воздуха будет на 6-9 градусов ниже нормы, до 15-21 градусов ниже нуля.

На Урале морозы затронут Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе ожидается до -32 градусов, это на 7-9 градусов ниже нормы.