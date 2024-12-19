В Ленобласти назвали самые результативные муниципальные администрации региона за III квартал 2024 года

В Ленинградской области подвели итоги «Рейтинга 47».

Сланцевский район стал лидером «Рейтинга 47» по итогам III квартала 2024 года, на втором месте расположился Тихвинский район, а третье место занял Кингисеппский район. Четвертое место разделили три муниципалитета: Волховский район, Гатчинский муниципальный округ и Сосновый Бор.

Областное правительство оценивает эффективность работы муниципальных администраций по 59 показателям, включая меры по борьбе с борщевиком и незаконными свалками, развитие инвестиционного климата, поддержку социально ориентированных НКО и подготовку к отопительному сезону.

Система оценки регулярно обновляется, и со следующего квартала в нее будет добавлен уровень финансовой грамотности населения.

Итоговые результаты за весь 2024 год будут представлены в феврале 2025 года, а лучшая муниципальная команда получит премию и переходящий Кубок губернатора Ленобласти.