«Почти перестал смеяться»: Путин рассказал, как он изменился спустя почти три года СВО

Президент признался, что этот период стал испытанием для него.

Президент России Владимир Путин заявил, что последние три года стали для него, как и для всей страны, серьезным испытанием. Глава государства признался, что стал меньше шутить и «почти перестал смеяться».

Мы все меняемся. Меняемся каждый день и каждый час. Но эти три года, два с лишним, были серьезным испытанием для страны. Что вы знаете скажу откровенно — мы шутим и смех в зале раздается. А я стал меньше шутить. И почти перестал смеяться. И есть еще одно обстоятельство. Я стал совершенствовать имеющиеся у меня навыки в поиске ключевых вопросов, — заявил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что решение о проведении военной спецоперации нужно было принимать раньше. События 22-го года, подчеркнул Путин, страна начала без особой подготовки, но «ждать больше было уже нельзя».