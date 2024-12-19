Путин: России нужно не перемирие, а мир

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Президент подчеркнул, что РФ как минимум трижды соглашалась на мирные мероприятия с Украиной.

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» еще раз подчеркнул готовность РФ к переговорам с Украиной.

Как подчеркнул глава государства, Россия уже минимум трижды соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, однако Киев отказывался. При этом РФ нужен мир, а не перемирие, добавил Путин.

Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир, — заявил президент.
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19.12.2024 61
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