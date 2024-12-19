Президент России закончил «прямую линию» добрыми пожеланиями соотечественникам.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» подошла к концу. Всего «прямая линия» с президентом длилась 4 часа и 27 минут.
В завершении мероприятия Владимир путин обратился к россиянам с пожеланиями в преддверии Нового года. Глава государства призвал соотечественников больше проводить времени с близкими людьми, а также пожелал гражданам успеха, счастья и благополучия.
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19.12.2024 97