Президент России закончил «прямую линию» добрыми пожеланиями соотечественникам.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» подошла к концу. Всего «прямая линия» с президентом длилась 4 часа и 27 минут.

В завершении мероприятия Владимир путин обратился к россиянам с пожеланиями в преддверии Нового года. Глава государства призвал соотечественников больше проводить времени с близкими людьми, а также пожелал гражданам успеха, счастья и благополучия.