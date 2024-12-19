В Париже погибла российская телеведущая

Светлана Савицкая погибла в результате автомобильной аварии.

Модель и телеведущая Светлана Савицкая трaгически погибла в результате ДТП в Париже.

По имеющейся информации, 34-летняя россиянка стала жертвой случайности, когда мимо двигавшийся автомобиль уходил от столкновения с другим. Машина совершила резкий маневр и сбила Савицкую.

Родные 34-летней россиянки сообщили, что прощание с телеведущей пройдет 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

Светлана Савицкая работала телеведущей на каналах RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV, а также являлась моделью, снимаясь для популярных журналов.