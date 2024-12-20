Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в разных уголках страны в новогоднюю ночь

Морозы установятся в первую ночь Нового года почти по всей стране.

В новогоднюю ночь в европейской части России температура воздуха может опуститься до -5 градусов. На севере и в Западной Сибири ожидается до -10, а в Заволжье — до -15.

Тем временем на Южном Урале и в Зауралье столбики термометров покажут до -20 градусов. Теплее всего будет на юге России — здесь температура может достигнуть +5 градусов. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Тишковец.