Перминов: Ленобласть продолжает развивать меры поддержки участников СВО

Межрегиональный Центр «Мультипротез» во Всеволожске — еще один грандиозный проект, который удалось реализовать региону, подчеркнул сенатор.

ВО Всеволожске начал работу межрегиональный Центр «Мультипротез», которые займется высокотехнологичным протезированием ветеранов специальной военной операции (СВО). Учреждение функционирует на базе Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО Ленинградской области.

Сенатор РФ Сергей Перминов в беседе с «Общей газете Ленинградской области» отметил важность данного проекта и заслуги «Команды 47» в его реализации.

Ленинградская область последовательно развивает направление, связанное с оказанием помощи участникам СВО и членам их семей. В регионе действует пакет льгот, направленный на обеспечение достойных условий жизни и труда наших воинов. Значительное внимание уделяется вопросам их реабилитации и последующей интеграции в трудовую жизнь. Важность этого направления все больше возрастает, — заявил сенатор.

Перминов подчеркнул, что 47-й регион продолжит принимать меры для дальнейшего развития Кластера, который поможет защитникам адаптироваться и реализовать свои возможности.

Регион уже проделал немалую работу и продолжает двигаться дальше. Наш опыт востребован и на федеральном уровне, а это значит, что в ближайшей перспективе помощь смогут получить еще больше людей, тех, кто сражается за Россию. Именно неравнодушие губернатора и всей команды позволяют двигать проект вперед столь динамично, — добавил член Совфеда.