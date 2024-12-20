Появились кадры с места столкновения двух трамваев в Петербурге

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Полиция начала проверку после столкновения двух трамваев на пересечении проспекта Науки и Тихорецкого проспекта в Петербурге 20 декабря.
По информации ведомства, число пострадавших составляет пять человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Также доследственную проверку по факту ЧП начал следственный комитет.
Причиной аварии могло стать недомогание у водителя трамвая. Он потерял сознание и допустил столкновение.
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