Появились кадры с места столкновения двух трамваев в Петербурге

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Полиция начала проверку после столкновения двух трамваев на пересечении проспекта Науки и Тихорецкого проспекта в Петербурге 20 декабря.

По информации ведомства, число пострадавших составляет пять человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также доследственную проверку по факту ЧП начал следственный комитет.

Причиной аварии могло стать недомогание у водителя трамвая. Он потерял сознание и допустил столкновение.