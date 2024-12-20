Появились кадры с места столкновения двух трамваев в Петербурге

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Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Полиция начала проверку после столкновения двух трамваев на пересечении проспекта Науки и Тихорецкого проспекта в Петербурге 20 декабря.

По информации ведомства, число пострадавших составляет пять человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также доследственную проверку по факту ЧП начал следственный комитет.

Причиной аварии могло стать недомогание у водителя трамвая. Он потерял сознание и допустил столкновение.

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Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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