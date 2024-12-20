Суд принудительно отправил 15 жителей Петербурга в туберкулезный диспансер

В Санкт-Петербурге с начала года 15 человек были принудительно госпитализированы в туберкулезные диспансеры. По данным ФССП, решение суда о лечении они выполнять добровольно отказались, что вынудило судебных приставов вмешаться.

Пациентами противотуберкулезных медучреждений стали 11 мужчин и четыре енщины в возрасте от 34 до 56 лет. Судебные приставы организовывают доставку больных к автомобилям скорой помощи, которые направляют их в специализированные клиники. Лечение может длиться от одного до семи месяцев.

Наибольшее число случаев туберкулеза зарегистрировано в Московском районе города. Медики подчеркивают, что отказ от лечения туберкулеза угрожает не только здоровью самого больного, но и безопасности окружающих.