Ретропоезд «Лахта» будет совершать регулярные рейсы в период новогодних праздников

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В новогодние праздники петербуржцы и гости города смогут отправиться в путешествие на туристическом ретропоезде «Лахта». Поезд будет курсировать 29 и 30 декабря, а также ежедневно с 2 по 8 января.

Маршруты:

  • Финляндский вокзал – Выборг;
  • Балтийский вокзал – Гатчина-Балтийская;
  • Балтийский вокзал – Ораниенбаум.

Во время поездки до Выборга пассажиров ждет развлекательная программа, а в день запуска всех участников ожидает лотерея. Билеты на ретропоезд уже доступны в пригородных кассах АО «СЗППК», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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