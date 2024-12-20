Ретропоезд «Лахта» будет совершать регулярные рейсы в период новогодних праздников

В новогодние праздники петербуржцы и гости города смогут отправиться в путешествие на туристическом ретропоезде «Лахта». Поезд будет курсировать 29 и 30 декабря, а также ежедневно с 2 по 8 января.

Маршруты:

Финляндский вокзал – Выборг;

Балтийский вокзал – Гатчина-Балтийская;

Балтийский вокзал – Ораниенбаум.

Во время поездки до Выборга пассажиров ждет развлекательная программа, а в день запуска всех участников ожидает лотерея. Билеты на ретропоезд уже доступны в пригородных кассах АО «СЗППК», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».