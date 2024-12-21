Бездомный с кочергой вырвал у женщины шкатулку в Лужском районе

В поселке Мшинская задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении. Он ворвался в квартиру 53-летней местной жительницы и забрал шкатулку с деньгами.

По словам пострадавшей, это произошло 20 декабря около 16:00 в доме на улице Школьной. Знакомый хозяйки ворвался в квартиру с металлической кочергой, избил женщину и забрал шкатулку, в которой находилось около полутора тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на Ленинградском шоссе в том же поселке. Мужчина зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но в последнее время вел бродяжнический образ жизни.

Изъятые у него кочерга и шкатулка были приобщены к делу. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.