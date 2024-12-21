Внутри некоторых людей найдена новая форма жизни, ранее неизвестная науке

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Международная группа ученых из Стэнфордского университета, совместно с коллегами из Испании и Канады, сделала открытие, обнаружив в организме человека ранее неизвестные вирусоподобные структуры, которые они назвали «обелисками».

Эти структуры были выявлены в ротовой полости и кишечнике человека. По словам исследователей, «обелиски» представляют собой нечто среднее между вирусами и вироидами — вирусоподобными частицами, которые значительно меньше вирусов и вызывают различные болезни растений. Однако генетические последовательности «обелисков» совершенно новые для науки и не имеют аналогов среди известных биологических агентов.

Для обнаружения этих структур ученые использовали биоинформационный инструмент VNom, разработанный нобелевским лауреатом, профессором Стэнфорда Эндрю Файером и его аспирантом Иваном Желудевым. Анализ более 5 миллионов общедоступных наборов данных позволил секвенировать гены микробов, живущих в организме человека, и выявить около 30 тысяч различных видов «обелисков» у 472 человек со всего мира.

«Наше исследование является вехой для науки. Теперь у нас есть доказательства, что такие элементы широко распространены в бактериальном мире», — сказал профессор Эндрю Файер

На данный момент ученые не имеют четкого представления о том, какое воздействие «обелиски» оказывают на человеческое здоровье. Исследования продолжаются, и ученые стремятся выяснить, какую роль эти структуры играют в балансе микробиоты — сообщества бактерий, грибов и других микроорганизмов в организме человека

Это открытие открывает новую главу в понимании микробиома человека и поднимает вопросы о возможном влиянии «обелисков» на здоровье и болезни. Дальнейшие исследования помогут определить, являются ли эти структуры безвредными спутниками или потенциальными патогенами.

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10.06.2024 2258
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