Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты, которые предлагают иностранцам в России

Власти утвердили квоты на привлечение 235 тыс. квалифицированных иностранных работников. Самая высокая планируемая зарплата среди них — 380 тысяч рублей. В числе специалистов есть «брынзодел», «бойцы скота», «купажисты по чаю» и т. д.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий — председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. Эту должность с 2016 года занимает Маттиас Шепп, а предложенная зарплата на 2025 год составляет 380 тысяч рублей ежемесячно.

На втором месте по уровню оплаты — три менеджера в компании «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова, каждый из которых будет получать 275 тысяч рублей в месяц. На третьей позиции оказался спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул». Его зарплата составит 250 тысяч рублей.

В числе необычных профессий, предложенных иностранным специалистам, оказались брынзодел-мастер и бланшировщик в сети загородных отелей «Яхонты». Их ежемесячный доход составит 230 тысяч рублей. Согласно профессиональным стандартам, бланшировщик отвечает за разваривание сырья перед дальнейшей переработкой.

Несмотря на впечатляющие зарплаты отдельных позиций, половина вакансий для иностранных специалистов предполагает оплату труда ниже 60 тысяч рублей в месяц. Также есть около 20 вакансий с доходом всего 20–25 тысяч рублей, что, по мнению экспертов, указывает на высокую конкуренцию даже в низкооплачиваемых секторах.