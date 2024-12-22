Электрички в Петербурге и Ленобласти изменят график движения в новогодние праздники

В связи с предстоящими новогодними праздниками в Петербурге и Ленобласти изменится расписание пригородных поездов.

Как сообщает АО «СЗППК», изменения коснутся Финляндского, Балтийского, Витебского, Московского и Северного направлений. Так, 27 декабря поезда будут ходить по графику пятницы, 28 декабря — по расписанию четверга. С 29 декабря по 7 января поезда будут следовать по субботнему расписанию, а 8 января — по воскресному.

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Изменения не затронут расписание поездов в Республике Карелия, а также в Мурманской, Новгородской и Псковской областях. Дизель-электропоезда и поезда на локомотивной тяге также будут следовать согласно расписанию, соответствующему дням недели.