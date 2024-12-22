В России за неделю на 30% выросло число поджогов зданий и банков

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За последнюю неделю в России на 30% выросло количество поджогов административных зданий и банков, совершаемых под влиянием телефонных мошенников.

«Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, за последнюю неделю в России на 30% возросло количество подобных нападений», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

Мошенники обещают возврат средств в обмен на противоправные действия, требуя видеозапись, но деньги не возвращают. Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации телефонных мошенников.

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21.12.2024 39
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