Россиян призвали не поддаваться на призывы к диверсиям

Россиян предостерегают от участия в поджогах и других противоправных действиях, которые активно провоцируют организаторы из-за рубежа. По данным силовиков, украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) использует мессенджеры для распространения сообщений с предложениями совершать поджоги банков, военкоматов и полицейских участков за вознаграждение.

В преддверии Нового года злоумышленники нацеливаются на уязвимые группы населения: студентов, пенсионеров и безработных. В результате их активности в нескольких городах России зафиксированы поджоги.

В Санкт-Петербурге мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание областного военкомата на набережной Фонтанки. Возгорания не произошло, и нападавшего задержали. Еще один случай произошел в этом же городе – злоумышленник поджег служебный автомобиль ГАИ.

В Приморском крае 23-летний житель, завербованный мошенниками, поджег несколько зданий, включая отделение банка. Мужчина пояснил, что злоумышленники, представившись сотрудниками финансовой организации, обещали списать его долги. А в Балашихе молодой человек устроил «салют» из 49 залпов в помещении отдела полиции.

Их действия квалифицируют по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Силовики настоятельно рекомендуют россиянам сохранять бдительность. Подозрительные звонки или сообщения, особенно от неизвестных лиц, якобы представляющих государственные структуры или банки, следует игнорировать, сообщать о таких случаях в полицию.