Грузовые поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге, 42 вагона сошли с рельсов

Два грузовых поезда столкнулись на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). С рельсов сошли 42 вагона.

ЧП на ж/д путях произошло сегодня утром, 22 декабря, на перегоне «Бушулей — Жирекен». У первого состава сошли 35 вагонов, у второго — семь. Они перевозили уголь.

Как сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура, Угрозы экологической безопасности нет. На место выехал восстановительный поезд. Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проводит проверку. По данным на 11 часов, движение на станции после схода с рельсов грузовых вагонов восстановлено.