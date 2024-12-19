В больнице скончался второй пострадавший при столкновении поездов в Мурманской области

В больнице скончался еще один пассажир поезда, который столкнулся с товарным составом в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в тг-канале.

Чибис добавил, что основную фазу спасательной операции завершили. За жизнь нескольких пассажиров продолжают бороться врачи.

Накануне, 18 декабря, в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с вагонами грузового состава. В пассажирском поезде находились 326 человек. Всего с рельсов сошло 19 вагонов, включая 15 грузовых. Вице-губернатор — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщал о 27 пострадавших, среди которых пять детей. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в машине скорой помощи умерла пострадавшая в результате ЧП женщина, ее личность устанавливают.