Александр Дрозденко поздравил энергетиков Ленобласти с их профессиональным праздником

Сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика. Губернатор Ленинградской области поздравил с праздником всех причастных.

«В этот день хочу выразить благодарность ветеранам и работникам отрасли за труд, профессионализм и преданность делу. Вы – настоящие герои, которые в любых условиях обеспечивают надежное энергоснабжение ленинградских домохозяйств и предприятий региона», — говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал профессионалам своего дела здоровья и энергии для новых свершений.