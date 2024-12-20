Семьи с детьми получат 50-процентную скидку на авиабилеты

Минтранс работает с авиакомпаниями по вопросу скидок 50% на билеты для семей с детьми.

Решения будут разработаны к середине января 2025 года, рассказали RT в ведомстве. В Минтрансе также добавили, что сейчас занимаются вопросом обязательного совместного размещения детей с родителями в самолете.

Напомним, эта тема поднималась во время «прямой линии» с Путиным. Президент поручил правительству урегулировать вопрос со льготами на авиабилеты для многодетных.