В ГАИ разъяснили, можно ли украшать гирляндами автомобиль

В преддверии Нового года многие автолюбители украшают свои машины гирляндами, шарами и другими декоративными элементами. Однако за неправильный новогодний декор авто можно получить штраф.

Как рассказали в ГАИ, новогодний декор автомобиля допустим, однако следует соблюдать определенные правила. Так, гирлянды, шары и прочие декоративные элементы и в салоне автомобиля, и размещенные снаружи на кузове, не должны перекрывать фары, зеркала, номерные знаки, а также мешать обзору водителя. Они должны быть надежно закреплены.

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Электрогирлянды сотрудники ГАИ не рекомендует использовать для украшения автомобилей. Во-первых, использование несертифицированных для автомобилей световых элементов запрещено. Во-вторых, их мигание может отвлечь других водителей. За нарушение этих требований водителю грозит штраф от 500 рублей.