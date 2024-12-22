Небольшие осадки и до — 3°C – погода в Ленобласти на 23 декабря

Поделиться

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 23 декабря.

Ночью и днем местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, на западе — с дождем. Ветер южный, юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха +2…-3°C в течение суток. На дорогах местами будет скользко. Атмосферное давление будет повышаться.

Вам будет интересно
Небольшие осадки и до - 3°C – погода в Ленобласти на 23 декабря снег, погода, Ленобласть, зима
В МФЦ Ленобласти теперь можно составить налоговую декларацию
Составить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с начала декабря можно во всех МФЦ и бизнес-офисах Ленинградской области. Специалисты на месте помогут...
04.12.2024 285
Автор