Облачная погода ждет жителей Ленобласти 23 декабря.

Ночью и днем местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, на западе — с дождем. Ветер южный, юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха +2…-3°C в течение суток. На дорогах местами будет скользко. Атмосферное давление будет повышаться.