С 1 июля в Петербурге повысится стоимость коммунальных услуг

Власти Санкт-Петербурга утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год, которые вступят в силу с 1 июля.

Так, с 1 июля 2025 года тариф на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) составит 2 425,79 руб./Гкал, водоснабжение и водоотведение — 42,42 руб. за куб. м, газоснабжение — 9 033,83 руб./1000 куб. м, услугу по обращению с ТКО — 1 530,31 руб./куб. м, электроснабжение — 6,97 руб./кВт·ч.

Часть тарифной нагрузки традиционно взял на себя горбюджет. Горожане продолжат платить за теплоснабжение около 60% от экономически обоснованного тарифа. С 2025 года льготный тариф будет применяться и на услугу по обращению с ТКО. На компенсацию расходов предусмотрено порядка 34 млрд руб., сообщили в комитет по тарифам.