Автомобиль снес пешеходов в Петербурге. Шестеро пострадавших, водитель сбежал

Вечером 22 декабря на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль наехал на пешеходов, стоявших у перехода. Шесть человек, включая 13-летнюю девочку, оказались в больнице с травмами.

По данным полиции, ДТП произошло около 21:45 возле дома № 32. За рулем Opel находилась 50-летняя женщина. Поворачивая налево, она не уступила дорогу автомобилю Geely. В результате столкновения «Джили» отбросило в людей, которые ожидали зеленого сигнала светофора.

Водитель Geely, молодой человек около 25 лет, скрылся с места происшествия сразу после аварии. Ведутся его поиски.