Дверь частной котельной подожгли во Всеволожском районе

Всеволожская полиция расследует умышленный поджог, произошедший в садоводстве «Защита» в Новом Токсово. Уголовное дело было возбуждено 23 декабря, спустя три дня после обращения 67-летнего владельца участка.

Пострадавший обнаружил подпалины на двери котельной при возвращении на участок, где находится двухэтажный дом, гараж и котельная. По предварительным данным, возгорание возникло в помещении с тепловым оборудованием, огонь погас сам.

Семья пострадавшего не посещала участок с 7 декабря. Ущерб от поджога оценивается примерно в 80 тысяч рублей. Дом и гараж не пострадали.