В Ленобласти началась шестидневная рабочая неделя

В Ленобласти, как и по всей России, началась шестидневная рабочая неделя — с 23 до 28 декабря включительно.

Это связано с тем, что выходной с субботы, 28 декабря, перенесен на понедельник, 30 декабря. Поэтому последний рабочий день года не будет сокращенным.

Отдыхать россияне будут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.