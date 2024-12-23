В Ленобласти началась шестидневная рабочая неделя

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В Ленобласти, как и по всей России, началась шестидневная рабочая неделя — с 23 до 28 декабря включительно. 

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Это связано с тем, что выходной с субботы, 28 декабря, перенесен на понедельник, 30 декабря. Поэтому последний рабочий день года не будет сокращенным.

Отдыхать россияне будут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

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