Первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году станет рекордно короткой

В 2025 году первая рабочая неделя после новогодних праздников будет самой короткой за последние годы – она составит всего два рабочих дня, 9 и 10 января. Об этом напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Праздничные выходные начнутся 1 января и продлятся до 8 января включительно. Выходной 28 декабря переместился на 30 декабря, а 31 декабря станет выходным благодаря переносу воскресного дня, 7 января.

Таким образом, новогодние каникулы для россиян растянутся на 11 дней, что делает их одними из самых продолжительных за последние годы.