Ленобласть вошла в топ-20 регионов России в 2024 году

Ленинградская область заняла 17-е место в итоговом рейтинге регионов России, подготовленном экспертами РИА «Новости» с итоговым баллом 60,89.

При составлении рейтинга специалисты учитывали множество показателей, таких как качество жизни, социально-экономическое положение и многое другое, в том числе состояние рынка труда. По этому показателю Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России.

Лидерами рейтинга стали Москва (86,48 баллов) и Санкт-Петербург (83,37 баллов). Замыкают первую пятерку Московская область, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, набравшие от 77,99 до 68,89 баллов.

Внизу таблицы оказались Карачаево-Черкессия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Тыва и Ингушетия. Эти регионы получили от 31,12 до 24,99 баллов.