В России после Нового года подорожает пиво

Производители и дистрибуторы предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на пиво после Нового года — цены в среднем увеличатся на 9-10%.

В числе причин повышения цен пивовары называют увеличение акцизов на алкоголь. С 1 января они увеличатся с 27 руб. до 30 руб. за литр на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса и с 51 руб. до 56 руб. за литр на напитки крепостью выше 8,6 градуса. На увеличение стоимости пива также повлияли инфляция, подорожание сырья и нехватка персонала на заводах, сообщает «Коммерсантъ».