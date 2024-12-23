Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 23 декабря, на 209 километре автодороги «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 50-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на «встречку», где по касательной столкнулся Škoda Rapid под управлением 18-летнего водителя. После удара легковушка въехала в стоящий на обочине грузовик с полуприцепом, а рефрижератор улетел в кювет.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В результате ДТП водителя легковушки и его 50-летнего пассажира госпитализировали. 18-летний автомобилист позже скончался в больнице. Проводится проверка.